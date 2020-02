„Venezolanischer Fritzl“ hielt Frau 31 Jahre fest

Peiniger behauptete, Sexsklavin sei seine Putzfrau

Wenn Morella nicht gehorchte, bekam sie von ihrem Peiniger weder Essen noch Wasser. Sonst gab er nur Reis, Linsen und Eier. Sie soll dort im Dunklen gelebt haben, wie „The Sun“ berichtete. Dicke Vorhänge vor den Fenstern dienten als Sichtschutz. Es soll aber ein Fernsehgerät und ein Radio in der Wohnung gegeben haben. Wenn besorgte Nachbarn nachfragten, erklärte Salazar, es handle sich bei der Frau um die Putzfrau. Die britische Zeitung bezeichnete ihn in Anlehnung an den grauenhaften Missbrauchsfall in Amstetten als „venezolanischen Fritzl“.