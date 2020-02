Drei-Chef kritisiert: „Wien verzögert 5G-Ausbau“

Der Ausbau der 5G-Netze in Österreich könnte schon viel weiter sein, wenn sich alle öffentlichen Unternehmen der 5G-Strategie des Bundes unterwerfen würden, kritisiert Drei-Chef Jan Trionow. Besonders schwierig gestalte sich der Ausbau in Wien. „Ohne Wiener Wohnen und die Stadt Wien kann man in Wien de facto keine Netze bauen“, so Trionow am Donnerstag.