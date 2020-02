Grazer Rathaus-Pläne lassen die Wogen hochgehen

Viel Brisanz birgt die Gemeinderatssitzung am Donnerstag in der Landeshauptstadt: So bringt SPÖ-Chef Michael Ehmann mit einer Anfrage die geplante Überführung des städtischen Gebäude- und Baumanagements (GBG) in die Holding aufs Tapet. Und: Die Neubesetzung der Grazer Altstadt-Kommission (ASVK) steht an.