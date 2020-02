Schnee in Bagdad: „Das ist so friedlich!“

Demonstrant schwärmt: „Tahrir Platz ist so schön“

"Das ist so friedlich. Der Tahrir Platz sieht so schön aus. Alle Menschen sind gut gelaunt“, erklärte ein Demonstrant gegenüber dem Nachrichtensender Euronews. Seit Wochen harren Regierungsgegner in Protestlagern in der Hauptstadt aus, trotz mehrmaliger Räumungsversuche. Dass nun nicht Schüsse und Blendgranaten abgefeuert wurden, war eine willkommene Abwechslung für die wütenden Menschen.