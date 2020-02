„Mischgebiete sind keine Lösung!“

Schon seit mehreren Jahren sei das Transitforum mit negativen, exzessiven Entwicklungen in ehemals akzeptierten Mischgebieten konfrontiert, so Gurgiser gegenüber der „Tiroler Krone“. Vermehrt gebe es Ärger, Zorn und Streitereien zwischen Betrieben und Familien. „Die Konflikte, die Lorenz nicht sieht, gibt es schon längst“, kritisiert Gurgiser. Abgase und vor allem Lärm würden den Wohnraum stark belasten und so die Benutzung von Gärten, Terrassen und Balkonen immer mehr einschränken.