Geschwister getrennt: Wiedersehen nach 78 Jahren!

Happy End nach fast acht Jahrzehnten: 78 Jahre nach ihrer Trennung in den Wirren des Zweiten Weltkriegs haben sich zwei Schwestern in Russland wiedergefunden. Auf am Freitag vom Innenministerium veröffentlichten Filmaufnahmen ist zu sehen, wie sich Julia und Rosalina Charitonowa umarmen und küssen. „Ich habe sie gesucht, ich habe sie immer gesucht“, sagt die 94-jährige Rosalina und hält die Hand ihrer zwei Jahre jüngeren Schwester. Angehörige der beiden beobachten die Szene unter Tränen.