Technikausfall: Auto stürzt 100 Meter in die Tiefe

Was für ein Pech! Am Mittwochnachmittag versagte bei einem Auto, das gerade zur Rodelbahn in Ried im Oberinntal unterwegs war, die Technik. Es rollte die Straße hinunter und stürzte über 100 Meter über ein steil abfallendes Gelände ab. Die Insassen konnte sich aber noch selbständig befreien.