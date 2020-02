Rauchgas zog nicht ab: Drei Frauen fast erstickt

Eine 65-Jährige aus dem Bezirk Ried im Innkreis heizte am 4. Februar gegen 7 Uhr in einem Behandlungsraum einen Kachelofen ein. Als gegen 10 Uhr eine 50-Jährige aus dem Bezirk Ried im Innkreis im Warteraum Platz nahm, hörte diese Schreie und ein Klopfen aus dem Behandlungsraum. Die 50-Jährige ging sofort hinein und fand die 65-Jährige bewusstlos am Boden liegend vor. Eine 56-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck, die sich dort behandeln ließ, war auch schon erheblich beeinträchtigt.