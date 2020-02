Hilfe! Salzburg gehen die Schiedsrichter aus

Die jüngsten Zahlen des Schiedsrichterwesens in Österreich lassen die Alarmglocken schrillen. Seit 2014 ist ein deutlicher Rückgang bei den Männern und Frauen in Schwarz zu sehen – besonders in Salzburg. „Wir haben mit 178 den absoluten Tiefststand erreicht“, betont Schiri-Obmann Bernd Hirschbichler. Allein seit 2014 sind 50 aktive Schiris verloren gegangen. Mittlerweile können nicht mehr alle 170 Wochenendspiele von Kampf- und Nachwuchsmannschaften besetzt werden. „Das ist im Herbst zum Teil schon in den untersten Ligen passiert“, sagt Hirschbichler. Mit welchen Folgen? „Dann müssen die Vereine einen stellen. Ob Heim- oder Auswärtsverein, entscheidet ein Münzwurf“, so der Ex-Bundesliga-Referee. Dann müssen also Personen Spiele leiten, die dazu in keiner Weise ausgebildet sind.