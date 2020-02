Nada Surf erzeugen auf neuem Album Glücksgefühle

Stets ein Lächeln

Bereits der Opener „So Much Love“ zaubert mit famosen Popharmonien und fast schon naiv zuversichtlichen Textzeilen ein Lächeln ins Gesicht: „Just try to be good and be less fake“ (Versuch einfach ein guter Mensch und nicht falsch zu sein) - so besingt Caws mit seiner hellen Bubenstimme das richtige Leben in dunklen Zeiten. „Das ist ein Song, der den guten Willen zwischen uns Menschen feiert. Manchmal kann es schwer sein, sich daran erinnern, dass es so etwas gibt. Aber es ist überall um uns herum“, sagt der Sänger.