Landesrat griff im neuen Büro gleich zum Hammer

Der 35-jährige Neo-Landesrat übernimmt nicht nur alle Agenden seines Vorgängers, er zieht auch ins Büro von Rudi Anschober ein. Kaineder schleppte nicht nur Ordner die Stufen in den ersten Stock, er griff auch zum Hammer. Nach dem die ersten Bilder aufgehängt waren, wandte er sich der Politik zu: „Als Koordinator für Klimaschutzfragen in der Landesregierung werde ich einfordern, die Bekämpfung der Klimakrise auch in Oberösterreich zur ersten Priorität zu machen!“