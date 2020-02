Sie sind da, wenn das Schicksal zuschlägt

So war es auch beim tragischen Unfall in Stanz. Das KIT hat dort vor allem die Großeltern betreut, die den überfahrenen Buben gefunden haben. „In diesem Fall war es vor allem wichtig, dass alle Betroffenen mit Informationen auf dem Laufenden gehalten wurden. Und sich das soziale Netz anzuschauen: Wo braucht wer was?“, erzählt Benko. So lange wie gewünscht werden sie den Fall weiter betreuen.