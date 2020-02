Salzburg attackiert den Tennis-Verband scharf

Bergheim spielte die Saison fertig, stieg jedoch ab und bereitete sich auf ein Antreten in der Landesliga A vor. Am 9. Dezember 2019 wurde Bergheim aber, laut STV völlig überraschend, eingeladen, in der 2. Bundesliga zu verbleiben. Grund: Durch den Verzicht des 1. STC auf die Bundesliga wurde in der 2. Spielklasse ein Platz frei. Nach internen Beratungen nahm Bergheim das Angebot an, schloss auch Spielerverträge ab. Die Krux: Hartberg hatte gegen Bergheims Verbleib Protest eingelegt, der wurde zunächst abgelehnt. Hartbergs Berufung dagegen wurde aber am 13. Jänner stattgegeben. Womit Bergheim durch die Finger schaute.