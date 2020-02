Apple schließt sämtliche Stores und Büros in China

Der kalifornische Konzern kündigte am Samstag an, seine Filialen und Büros in Festland-China vorerst zu schließen. Foxconn, neben Apple auch Auftragsfertiger für zahlreiche andere IT-Konzerne, teilte mit, seine Fabriken in China bis Mitte Februar zu schließen. Zuvor hatten bereits die Autobauer Volkswagener, Hyundai, Toyota und Tesla, der Möbelriese Ikea, sowie Starbucks und McDonald‘s ihre Produktion in China gestoppt oder ihre Filialen vorerst dichtgemacht.