Motor-Freak Hirscher zähmte das PS-Monster

Dem Zufall hat Marcel Hirscher schon in seiner Ski-Karriere nichts überlassen. Das wollte der Motorsport-Freak auch bei seinem Auftritt beim „GP Ice Race“ in Zell am See nicht. Darum hatte der Ex-Ski-Held den Rennboliden, den er Samstag auf einem 700 Meter langen Eis-Rundkurs steuerte, zwei Tage zuvor mit Fahrinstruktor Reini Sampl im Lungau getestet. Was angesichts der Eckdaten des 600 PS starken Rallycross-WM-Autos von Audi durchaus Sinn machte.