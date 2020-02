Skifahrer (59) von Schneemassen verschüttet

Lawinenabgänge auch in Zürs

Knapp eine Stunde später lösten zwei Skilehrer, ein Deutscher im Alter von 19 Jahren sowie ein 33 Jahre alter Italiener, im Skigebiet Zürs eine Lawine aus, ebenfalls im freien Skiraum. Sie hatten wegen der Lawinengefahr eine flachere Stelle zur Abfahrt ausgesucht, der 19-Jährige geriet dennoch in steileres Gebiet, worauf sich ein Schneebrett löste. Der Bursche wurde mitgerissen, blieb aber dank seinem Lawinen-Airbag an der Oberfläche. Er verlor allerdings seine Ski und konnte nicht mehr abfahren, weshalb er per Tau vom Notarzthubschrauber zu Tal gebracht wurde. Auch er blieb laut Polizei unverletzt.