„Ich fühle mich momentan voll ausgelastet“

Es war nur ein Telefonat. Dennis Russell Davies (75) saß gerade beim Frühstück in Florenz, als ihn die Wiener Staatsoper anrief. „Ich wurde angefragt, die Salome übermorgen zu dirigieren, ich musste für den erkrankten Dirigenten einspringen“, erinnert er sich. „Es war Zufall, dass ich einen freien Tag hatte“, sagt Davies dazu. Er übernahm also die Vertretung, fuhr von Florenz nach Wien und dirigierte in der Staatsoper meisterhaft diesen einen Abend.