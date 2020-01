Mordversuchs-Anklage nach Messerangriff auf Frau

Mordankündigung

Die Ex-Frau hingegen schilderte, der schon in der Ehe gewalttätige Mann sei ihr am 2. Oktober auf dem Weg zur Arbeit entgegengetreten. Er soll Handschuhe angezogen, ein Messer gezückt und sie an den Haaren gezogen haben. Daraufhin will er angekündigt haben, sie umzubringen. Dann seien sie über die Böschung gefallen, anschließend habe er auf die am Boden liegende 35-Jährige eingestochen. Die Frau erlitt vier tiefe Schnittverletzungen am Hals.

Noch ist die Anklage wegen Mordversuchs aber nicht rechtskräftig. Innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung kann noch Einspruch dagegen erhoben werden.