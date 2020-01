Beim Traumdebüt fiel nur das Happy End aus

„Echt unbeschreiblich“

Doch die Bulls schlugen zurück, Brickley, der seine Kritiker längst verstummen ließ, vollstreckte einen Soloritt souverän. So ging es bis ins Penaltyschießen. In dem kein Eisbulle traf, Wieser einmal geschlagen war. „Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, in der Start-Sechs zu stehen“, schilderte es Nicolas Wieser. Der großes Lob von Trainer Matt McIlvane bekam: „Er hat einen wunderbaren Job gemacht, keine Nerven gezeigt.“