41 Kilo Drogen: Anklage nach einem Jahr in U-Haft

Der im Tennengau lebende 38-Jährige ist gerichtsbekannt: Im April 2018 fasste er am Landesgericht Salzburg einen teilbedingte Haftstrafe aus - wegen eines Drogen-Delikts. Doch wenige Monate später dürfte er wieder mit Suchtgift hantiert haben. Anfang Februar 2019 schnappte die Polizei zu. Seither ist der 38-Jährige in der Justizanstalt Puch in Untersuchungshaft.