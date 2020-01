Nach 18 Jahren wegen bewilligter Kur gekündigt

In der Folge focht die AK die Kündigung wegen Sozialwidrigkeit aufgrund des Alters und der langen Betriebstreue an. Doch trotz eines eingeholten und eindeutigen Gutachtens ließ es der Chef des Arbeiters auf ein Urteil vor Gericht ankommen - mit einem für den Techniker erfreulichen Ergebnis: Der 59-Jährige gewann, bekam eine Entschädigung ausbezahlt und arbeitet nun wieder in der Firma.