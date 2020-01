Fußgängerin (72) bei Unfall mit Zusteller getötet

Ein 40-jähriger Bosnier aus dem Ansfelden belieferte am Donnerstag gegen 10.30 Uhr in der Harterfeldstraße in Leonding eine Kundschaft. Nach der Zustellung lenkte er seinen Kleintransporter von einer Feuerwehrzufahrt einige Meter zurück. Dabei stieß er eine 72-jährige Fußgängerin aus Leonding nieder und schleifte sie einige Meter mit.