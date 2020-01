Verletzungsschock bei Sturm

Es sind keine guten Nachrichten, die Sturms Verantwortliche im Camp im türkischen Belek erreichten: Isaac Donkor, der sich bereits am ersten Tag im Trainingslager am Knöchel verletzte, hat doch eine schwere Verletzung erlitten. Nach einem weiteren Check in Graz wurde beim Innenverteidiger ein Riss des Syndesmosebandes festgestellt - Donkor wird Monate fehlen!