Urlauberin (44) bei Rodelunfall schwer verletzt

Eine 44-jährige Touristin ist am späten Dienstagnachmittag bei einem Rodelunfall im Oberpinzgau in Salzburg schwer verletzt worden. Laut Polizei hatte die deutsche Staatsbürgerin in Neukirchen auf der beleuchteten Rodelstrecke nahe der Smaragdgondelbahn ihr Sportgerät verrissen und stürzte rund 20 Meter über eine Böschung in die Tiefe.