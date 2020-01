Salzburg hat neue Chefs bei Finanzen und Personal

„Finanzen und Personal, das sind entscheidende Bereiche für die Zukunft. Da braucht die Stadt an höchster Stelle hervorragende und kühle Köpfe“, sagt Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) und fügt an: „Deshalb freut es mich besonders, dass wir mit Alexander Molnar und Simon Mayr nun zwei exzellenten Fachleuten das Ruder in die Hand geben.“