Ein Start mit Schrecken

Denn gleich am ersten Trainingstag erwischte es Isaac Donkor. „Das hat gar nicht gut ausgeschaut“, erzählte Sportchef Günter Kreissl. Donkor war nach einem Kopfballduell unglücklich gelandet und war umgekippt. „Erst hat‘s nach einer schweren Verletzung ausgesehen“, so Kreissl. Bei Donkor wurde in Belek sofort eine MR durchgeführt, zur Vorsicht wurden die Röntgenbilder auch nach Hause nach Graz verschickt, um auf Nummer sicher zu gehen. Erleichternde Diagnose: Keine allzu schwere Bänderverletzung, ein Außenband im Knöchel des Innenverteidigers ist aber eingerissen. „Donkor ist hart im Nehmen“, hofft Kreissl, dass das Trainingscamp für Donkor auch bald am Platz weitergehen kann.