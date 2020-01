„Vom Gießen des Zitronenbaums“: Stumme Weltreise

Durch surreal anmutende Bilder stakst hier ein Filmemacher mit der Attitüde eines Jacques Tati mit teils philosophischem, teils pekuniären Anliegen, will doch die Kinomagie auch finanziert werden. „It Must Be Heaven“, so der englische Titel, ist ein Stummfilm voll entschleunigter Komik, Absurdität und Gedankentiefe, auf die einzulassen es sich lohnt.