Obdachloser bespuckt Frauen am Wiener Westbahnhof

Martina L. ging am Nachmittag den Gürtel entlang, als der „seltsam aussehende Mann“ auftauchte und ihr ins Gesicht spuckte. „Danach zog er sich Schuhe und Socken aus und spazierte in den Westbahnhof hinein“, so das Opfer. Einer anderen Passantin hat er beim Abgang zum Eingangszentrum die Haare nass gemacht und sie verfolgt.