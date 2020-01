Glemmtaler Protest gegen Kreisverkehr nicht erhört

Die „Krone“ berichtete von der Krisensitzung in Saalbach: Vor allem Hoteliers und Touristiker befürchten mit der neuen Lösung noch mehr Stau. Nach einer weiteren Sitzung segnete Verkehrslandesrat Stefan Schnöll die Pläne jetzt ab: „Für mich ist vor allem auch die Sicherheit aller Fußgänger und Autofahrer wichtig“, so Schnöll. Der Kreisel hat 60 Meter Durchmesser. Er sei mit einer Spur leistungsfähiger als mit zwei, so die Experten.