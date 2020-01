Anschober-Nachfolge als Landesrat ist jetzt fix

„In diesem Team traue ich mir das zu“, sagt Kaineder an der Seite der grünen Landesgeschäftsführerin Ursula Roschger. Heute, Mittwoch (9. Jänner), wird sein Nachfolger im Nationalrat, Biobauer Clemens Stammler, angelobt. Am 24. Jänner kürt der grüne Landesvorstand Kaineder zum Kandidaten für den Landesratssessel, auf den er vom grünen Klub im Landtag am 30. Jänner gewählt wird.