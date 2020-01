Neue Regeln sollen Online-Käufer besser schützen

Mehr Durchblick beim Online-Kauf, weniger Schummeln mit angeblichen Rabatten und Internet-Rankings: In der Europäischen Union sind am Dienstag neue Verbraucherschutzregeln in Kraft getreten, die binnen zwei Jahren umgesetzt werden sollen. Bei ernsten Verstößen drohen Händlern dann saftige Strafen von mindestens vier Prozent ihres Jahresumsatzes.