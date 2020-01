Bub von Familienhund attackiert - schwer verletzt

Ein Bub (7) ist am Montag in Riezlern im Vorarlberger Kleinwalsertal vom Familienhund in den Kopf gebissen und verletzt worden. Er erlitt eine etwa zehn Zentimeter lange Fleischwunde im Stirnbereich, die im Kinderkrankenhaus Kempten (Bayern) genäht wurde. Die Eltern hatten das Kind in einer Ferienwohnung kurzzeitig alleingelassen und den Hund im Nebenzimmer eingesperrt.