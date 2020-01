Viel zu warm: Kärntner bangen um die Eislaufsaison

Zwar hat sich auf kleineren Seen und auf dem Lendkanal in Klagenfurt schon eine Eisschicht gebildet, doch ist sie noch viel zu dünn. Experten warnen davor, das Eis zu betreten. Es bestünde Lebensgefahr! Friedrich Morak, Haupteismeister vom Eislaufverein Wörthersee, will die Hoffnung jedoch noch nicht aufgeben: „Wenn die Wetterlage weiterhin so bleibt, kann zumindest der Hörzendorfer See voraussichtlich Ende nächster Woche freigegeben werden.“