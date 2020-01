Glatteisunfall am Neujahrstag - drei Verletzte

Der 29-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt fuhr am 1. Jänner 2020 mit seinem Pkw auf der Königswiesener Straße von Unterweitersdorf kommend in Richtung Bad Zell. Am Beifahrersitz saß seine 27-jährige Lebensgefährtin. Zur gleichen Zeit fuhr eine 26-Jährige aus dem Bezirk Perg in die entgegengesetzte Richtung. Diese kam laut eigenen Angaben in etwa bei Straßenkilometer 17,0 mit dem Fahrzeug wegen plötzlicher Straßenglätte ins Schleudern und stieß frontal gegen den entgegenkommenden Pkw.