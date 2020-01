Neujahrsbaby 2020: Kalina kam um 0.01 Uhr zur Welt

Der kleine Julian aus Waldhausen im Strudengau in Oberösterreich kam kurz darauf zur Welt, um exakt 0.04 Uhr. Weil er im Klinikum Amstetten seinen ersten Schrei tat, nascht Niederösterreich am „Ruhm“ des jungen Mühlviertlers mit. Julian ist 50 Zentimeter groß und 3650 Gramm schwer. Für die in Waldhausen im Studengau im oberösterreichischen Bezirk Perg lebenden Eltern ist es bereits das dritte Kind, wie das Krankenhaus Amstetten mitteilte.