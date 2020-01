Mühlviertler Bub verlor Neujahrsbaby-Rennen knapp

Auch beim Neujahrsbaby, das in einem der Spitälter Oberösterreichs zur Welt gekommen ist, gab´s Anfangs-Verwirrung. Denn zuerst hieß es, der kleine Leopold Frank - der in Bayern wohnen wird - habe im Klinikum St. Josef in Braunau das Rennen gemacht, als er um 0.40 Uhr zur Welt kam. Er ist 50 Zentimeter lang und 3,5 Kilo schwer.