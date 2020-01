Neujahrsbaby: Leonie war in Tirol die Schnellste

Knappes Rennen in Österreich

Das österreichweite Neujahrsbaby kam wohl per Kaiserschnitt eine Minute nach Mitternacht in Salzburg zur Welt. Die kleine Kalina war bei der Geburt 3380 Gramm schwer und 51 Zentimeter groß. Sie setzte sich in einem knappen Rennen gegen Julian durch, der drei Minuten später im Krankenhaus Amstetten geboren wurde.