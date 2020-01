Nach gescheitertem Überfall in Wels vor Gericht

Gut ein halbes Jahr nach einem gescheiterten Überfall auf einen Geldtransporter müssen sich zwei der drei mutmaßlichen Täter am 4. Februar 2020 am Landesgericht Wels verantworten. Den beiden Tschetschenen im Alter von 29 und 31 Jahren wird Raub, Widerstand in der Justizanstalt und Diebstähle in Supermärkten zur Last gelegt.