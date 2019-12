Seeidylle beim Silvesterpfad am Maltschacher See

Elf Stationen laden rund um den See zum Verweilen ein. So kann man unter anderem beim Stand der Vogelfreunde Feldkirchen am Neujahrs-Glücksrad drehen oder das lustige XXL-Bleigießen der Wasserrettung Feldkirchen ausprobieren. Aufwärmen am wunderschönen Schamott-Ofen ist bei der Pension Hecher möglich und in der „Alten Schmiede“ am Kölbl-Hof kann man Hufeisen schmieden. Künstlerische Glücksbringer hat die Töpferrunde Maltschach liebevoll angefertigt, einen Vorgeschmack auf die Raunächte gibt’s beim Stand der Perchtengruppe Klein St. Veit. Neu vertreten ist heuer das Weingut Köck mit wärmendem Kärntner Glühwein.