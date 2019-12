150-Euro-Lohn in Pflegeheim ist großer Aufreger

„Ein läppisches Taschengeld“, so die Formulierung der AK, von nur 150 Euro sollte eine 17-Jährige aus dem Bezirk Freistadt für ein Monat Ferialarbeit im Pflegeheim bekommen. Vereinbarungswidrig wollte der Träger am Ende gar nur 120 Euro zahlen, was schließlich zur Befassung der AK führte. Die stellte rasch fest, dass der Fall „nicht nur moralisch, sondern auch rechtlich nicht in Ordnung“ war. Weil dem Mädchen laut Kollektivvertrag ein Monatsgehalt von 90 Prozent des Mindestlohns zustünden. Erst nach Klagsdrohung seien Lohn, Urlaubsersatzleistung und anteilige Sonderzahlungen überwiesen worden. In Summe rund 2000 Euro brutto.