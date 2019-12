Schlägerei nach Streit unter sechs Betrunkenen

Ein 23-jähriger rumänischer Staatsbürger und ein 35-jähriger Landsmann, beide aus dem Bezirk Braunau am Inn, gerieten in der Nacht zum 26. Dezember in Braunau am Inn beim gemeinsamen Alkoholkonsum in Streit. Daraufhin verließ der 23-Jährige die Wohnung. Gegen 4.30 Uhr kam der 23-Jährige gemeinsam mit zwei rumänischen Freunden (31 und 27 Jahre alt) zurück. Daraufhin kamen der 35-Jährige und zwei rumänische Bekannte (28 und 35 Jahre alt) aus der Wohnung.