Polizei zieht 14-jährigen Autolenker aus Verkehr

Gegen 22.30 Uhr wurde eine Polizeistreife im Bezirk Zell am See per Funkfahndung alarmiert, dass ein 14-Jähriger am Steuer eines Pkw von Tirol in Richtung Oberösterreich unterwegs sei. Die Beamten entdeckten das Fahrzeug auf der Loferer Straße (B178) und hielten es an.