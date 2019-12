Ohne schlechtes Gewissen durch die Feiertage

Weihnachtsgans, Wurstplatte und Schweinsbraten: Jährlich kommen in Österreich 65 Kilogramm Fleisch auf den Teller jedes Einzelnen, so Global 2000. Wirft man einen Blick auf die festlich gedeckten Tische dieser Tage, könnte man meinen, 50 Prozent davon fallen in die Weihnachtszeit.