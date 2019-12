Das wünschen sich unsere Politiker vom Christkind

Was wünschen sich Landespolitikerinnen und -politiker vom Christkind? Wir haben nachgefragt und festgestellt: Materielle Dinge sind es nicht. Es ist also eher egal, was gestern unter dem Christbaum lag, siehe auch die Karikatur. Viel wichtiger sind Zeit - für die Familie oder lange links liegen gelassene Hobbies, Vorlieben und Pläne.