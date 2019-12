„Die Leute sind am 24. Dezember entspannter“

Im Verkauf, bei den Post- und Paketfahrern, bei Bus, Bahn und Taxi, in Schichtbetrieben, bei den Einsatzkräften, im Spital- und Pflegedienst – zahlreiche Oberösterreicher sind am Heiligen Abend in der Arbeit. Stellvertretend ein herzliches Danke an alle, die heute das „Werkl am Laufen halten“. Wie Post-Zusteller Theodor Herrnbauer in Walding: „Am 24. ist es umso wichtiger, dass alle Pakete und Briefe ankommen. Da warten noch viele Leute darauf und sie freuen sich, uns zu sehen.“