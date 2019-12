Große Lawinengefahr in höheren Lagen in Tirol

In Tirol wird am Montag mit erwartetem Neuschnee und Wind in höheren Lagen verbreitet große Lawinengefahr, als Stufe 4 der fünfteiligen Skala, herrschen. Die frischen Triebschneeansammlungen bilden dabei die Hauptgefahr, teilte der Lawinenwarndienst mit. Die Gefahrenstellen für trockene Lawinen liegen vor allem in Kammlagen oberhalb von rund 2.400 Metern, hieß es.