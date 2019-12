Die Wintermonate werden immer wärmer

Seit neun Jahren müssen die Salzburger auf Schnee am 24. Dezember verzichten. Beim Blick über die Landesgrenzen hinaus zeigt sich auch kein erfreulicheres Bild: Weiße Weihnachten wird es dieses Jahr wohl in ganz Österreich nicht geben. Besonders die Bundesländer nördlich der Alpen sind vom Schneemangel betroffen. Zum Vergleich: In Wien schneite es seit 1980 gar erst siebenmal. In Salzburg wird es zumindest in den Bergen winterlich kalt. Meteorologen rechnen mit einem halben Meter Neuschnee.