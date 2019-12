Audi-Bande sorgt für Kriminalrätsel

Der nächtliche Beutezug begann nach Mitternacht in einer Wohnsiedlung, wo die Kriminellen einen weißen Audi A5 knackten und damit davonbrausten. Doch das gestohlene Fahrzeug ließen sie dann einige Straßen weiter stehen, stiegen in ein anderes Auto – es handelte es sich ebenfalls um einen weißen Audi – um. Von diesem fehlt nach wie vor jede Spur, die Täter dürften aber versucht haben, noch einen weiteren Wagen aufzubrechen, wurden dabei offenbar vom Hund der Familie vertrieben. Und in Schiltern bei Pitten wurde in derselben Nacht ebenfalls ein Audi, diesmal schwarz, erbeutet.