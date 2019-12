Schüler gab Todesanzeige für 13-Jährigen auf

Weihnachten ist das Fest der Nächstenliebe. Doch in einer Schule in Bayern hält so manches Kind offensichtlich nicht viel davon. Mobbing hat dort extreme Ausmaße angenommen. Jetzt musste ein Opfer seine eigene Todesanzeige in der Zeitung lesen. Das ruft einmal mehr die Polizei auf den Plan.