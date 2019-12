13 Bergleute nach 80 Stunden unter Tage gerettet

Der plötzliche Wassereinbruch am 14. Dezember hatte es den in 300 Metern Tiefe eingeschlossenen Bergleuten unmöglich gemacht, wieder zum Eingang des Shanmushu-Kohlebergwerks in Yibin in der Provinz Sichuan zu gelangen. Wie der Chef des Krisenzentrums, Duan Yijun, gegenüber der Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, habe sich einer der Vermissten in der Nacht auf Mittwoch jedoch den Weg zu den Bergungskräften bahnen können.